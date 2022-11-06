كشفت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة اليوم الأحد، عن بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور، بعد أن بدأت الشهر الماضي إنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد البدر عن بالغ فخره بإعلان الحدث التاريخي لتشغيل مصفاة الزور واستكمال تشغيل وحدات المرحلة الأولي لمصفاة الزور وانطلاق عمليات أكبر مصفاة تكرير نفط في العالم.

وأوضح البدر، إن اليوم يشهد بدء الشركة تشغيل المصفاة الأولى، ومن ثم تتلوها خطوات تشغيلية متعاقبة لتشغيل المصفاة الثانية والثالثة للوصول نحو التشغيل الكامل بالطاقة التكريرية القصوى لواحدة من أكبر مصافي التكرير في العالم.