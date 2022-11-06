كشفت شركة هواوي عن إطلاق كمبيوتر جديد شعاره “الكل في واحد” MateStation X 2023، يجمع ما بين شاشة فائقة الوضوح بنسبة باعية 3:2 ونظام صوتي فاخر، ومميزات أخرى.

واعتمدت الشركة الصينية فيه على معالج إنتل Core i9-12900H بدل معالج Ryzen 7 5800H لـ AMD، ليشتمل على 14 نواة للحوسبة بدل 8 فقط.

وتضمنت باقة التجهيزات التقنية على شاشة IPS قياس 28.2 بوصة وبدرجة وضوح 3840 x 2560 بيكسل وبنسبة باعية 3:2 ودرجة سطوع 500 نيت، كما أن الجهاز يتميز بتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 98%، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5-5.200 سعة 16 غيغابايت.

وقامت الشركة بترقية كاميرا الويب من 720 بيكسل إلى 1080 بيكسل، مع توفر 4 ميكروفونات وسماعتين كاملتي النطاق بقدرة 5 وات لكل منهما وسماعة للصوت الجهوري بقدرة 10 وات، كما أنه يضم منفذي USB-C مع دعم منفذ Thunderbolt 4، ومنفذي USB-A وآخر AUX.