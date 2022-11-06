شهدت المباراة الودي التي أقيمت اليوم بين المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره الآيسلندي تعرض اللاعب سلمان الفرج للإصابة.

وأدى التداخل بشكل عنيف بين الفرج وأحد لاعبي الفريق المنافس إلى تعرض الأول لإصابة قوية في الكتف، الأمر الذي دفعه للخروج من الملعب، وعدم استكمال المباراة.

يذكر أن المباراة الودية بين الأخضر ونظيره الآيسلندي تأتي ضمن معسكر الأخضر الذي يقام حاليا استعدادا لمنافسات كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر اعتبارا من 20 نوفمبر الجاري.