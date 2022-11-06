لقى أربعة أشخاص في إيران مصرعهم فيما أصيب آخر بجروح، جراء حريق اندلع في محطة وقود في مدينة بمبور بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، فيما اندلع حريق هائل في مبنى مكون من 15 طابقا في طهران.

وأوضحت مصادر أن سيارة بيجو بارس وسيارة برايد تابعة لقرى بمبور المجاورة دخلتا إلى محطة الوقود في هذه المنطقة للتزود بالوقود، وبعد لحظات اشتعلت النيران في سيارة بيجو بارس أثناء ملء خزان الغاز بحسب العمال المتواجدين بالمحطة، وانتشر هذا الحريق إلى سيارة برايد.

وتم إنقاذ سائق سيارة برايد، لكن أربعة من ركاب هذه السيارة وزوجته وطفله احترقوا.