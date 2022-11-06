حقق المنتخب الوطني الفوز على منتخب آيسلندا، اليوم الأحد، بهدف نظيف في مباراة ودية، في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل هدف المباراة الوحيد سعود عبدالحميد في الدقيقة 26، من ضربة رأسية مستغلا كرة متقنة من محمد البريك.

ومن المقرر أن يلعب الأخضر مع بنما وكرواتيا قبل أن يفتتح مشواره في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الحالي.