كشفت مصادر أن إصابة سلمان الفرج خلال اللقاء الودي للمنتخب السعودي أمام آيسلندا بسيطة ولم يذهب للمستشفى كما أشيع، بحسب قناة أبوظبي الرياضية.

وظهر الفرج بعد الإصابة وهو يتابع المباراة من المدرجات بينما كانت يده اليسار مصابة ويتبادل الحديث مع من بجانبه.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، كشف عن أن إصابة سلمان الفرج نجم الهلال والمنتخب الوطني غير مقلقة، مؤكدا على أن إمكانية مشاركته في المباراة القادمة واردة.

وأصيب الفرج خلال المباراة الودية التي تجمع الأخضر ضد آيسلندا، اليوم الأحد، في الإمارات. وفي الدقيقة 42 من الشوط الأول تدخل لاعب آيسلندا بقوة على سلمان الفرج الذي سقط بقوة على كتفه.