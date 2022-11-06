يواصل المتظاهرون في إيران احتجاجتهم ضد النظام الإيراني الذي ينتهك حريتهم، وعبر بعضهم عن الاحتجاج بطريقته الخاصة، وذلك من خلال قطع طريق سريع.

وتعمد متظاهرون غلق طريق سريع، حيث افترشوا على الطريق، وأخذوا يلعبون “البلوت” ويشربون الشيشة، ما أعاق حركة المركبات على الطريق.

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الإيراني، وانطلقت هذه الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.