أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح شبّاك التذاكر للأفلام التي ستُعرَض خلال الدورة الثانية للمهرجان المرتقب ابتداءً من 1 – 10 ديسمبر 2022، يقدم خلالها نخبة من أفضل الإنتاجات السينمائية من المملكة، والمنطقة العربية، بالإضافة إلى باقة مختارة من روائع السينما العالمية.

ويحتضن المهرجان الذي سيأتي تحت شعار “السينما كل شي” على مدى 10 أيام, عاشقي الأفلام ورواة القصص وخبراء صناعة السينما من جميع أنحاء العالم بصفته ملتقًى سينمائيًا وثقافيًا؛ للاحتفاء بعالم السينما عن طريق مشاهدة مجموعة من الأفلام الاستثنائية التي ستعرض في صالات السينما.

وسيعرض المهرجان باقة من أهم وأحدث الإنتاجات السينمائية والأفلام الكلاسيكية للسينمائيين العرب والفاعلين في صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، إضافةً إلى مسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة، ومجموعة من الفعاليات والندوات وورش العمل، التي تهدف إلى دعم وتطوير الجيل الجديد من المواهب الواعدة.

وتتوفر التذاكر لجميع الأفلام والمناسبات ومختلف فعاليات المهرجان على الموقع الإلكتروني ابتداءً من 4 نوفمبر، ويمكن شراء التذاكر من خلال زيارة الرابط التالي: من هنــــــــــــــا.