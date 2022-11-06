أوضح المتحدث باسم هيئة التخصصات الصحية فهد القثامي كيف تتم آلية التحقق من شهادات الممارسين الصحيين الصادرة من خارج السعودية.

وقال “القثامي” خلال ظهوره على قناة “العربية” أن الممارس الصحي قبل وصوله إلى المملكة يتم التأكد من شهادته ، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بشكل محلي ومع شريك على مستوى دولي.

وتابع أن “الممارس يتقدم بطلب ومعيار توثيق الشهادة جزء من معايير الهيئة، مؤكداً أن الهيئة لديها شريك عالمي يقوم بالتأكد من الشهادات ثم تخضع هذه الشهادات للتدقيق الداخلي في هيئة التخصصات الصحية ثم نتأكد من أن هذا الممارس لديه رخصة مزاولة في بلده ثم نقوم بعمل اختبارات له للتأكد من كفاءته”.