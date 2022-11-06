أعلنت الإمارات إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية التي اتخذت في البلاد لمواجهة جائحة كورونا، اعتبارا من اليوم الأحد.

وكشف المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات سيف الظاهري، خلال إحاطة إعلامية استثنائية عن المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود وتفعيلها بدءا من يوم الاثنين 7 نوفمبر.

وتتضمن المرحلة الثانية إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19 حيث سيكون ارتداء الكمامة اختياريا في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة بما في ذلك دور العبادة والمساجد، ما عدا المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم حيث سيكون ارتداء الكمامات إلزاميا.

وقال سيف الظاهري “بالنسبة للمساجد والمصليات، فإننا نعلن أيضا عن اختيارية الصلاة على السجادة الشخصية إذ لم تعد إلزامية بعد موعد تفعيل القرار.

وأضاف “أما الفعاليات والأنشطة الرياضية، فإنه يجوز للجهات المنظمة على المستوى الوطني والمحلي طلب الفحوصات المسبقة، أو شهادات التطعيم حسب نوعية أو أهمية النشاط والفعالية”.