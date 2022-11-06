كشفت مصادر عن فشل 4 أندية في تحقيق النسبة المطلوبة لاستيفاء متطلبات الحوكمة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي تخولها الحصول على دعم إضافي، وفقا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية .

وأكدت المصادر أن ناديا عاصميا وناديا من الغربية وناديين من الشرقية لن يتحصلوا على دعم الوزارة بواقع 5 ملايين ريال لكل ناد، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأضافت المصادر ذاتها أن 12 ناديا من أندية دوري المحترفين، أصحت مؤهلة للحصول على الدعم الوزاري، على إثر حصولها على نسبة تقيييم تزيد على الحد الأدنى المقرر 6 نقاط من أصل 7.