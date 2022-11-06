استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، محاولات التشويه لدور المملكة من قبل مرتزقة إيران.

وقال الإرياني: “في وقت ينشغل فيه العالم بالحروب والنزاعات والازمات الاقتصادية تظل يد السعودية ممدودة لاشقائهم في اليمن بالدعم في مجالات السياسة والاقتصاد والتنمية والاغاثة عبر المشاريع واسنادهم في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني”.

وتحت وسم “أنا يمني أحب السعودية”، أضاف: “لقد ظلت السعودية حاضرة في كل المحطات والملفات داعمة ومساندة لليمن بلا من ولا أذى، وفتحت أبوابها لاستضافة 2 مليون مغترب يمني، يعيلون نصف سكان اليمن،في ظل الازمات المتلاحقة التي يعيشها العالم، والازمة الطاحنة التي تعيشها بلادنا جراء انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية”.

وتابع: “السؤال الذي يجب طرحه لعملاء إيران الذين يحاولون تشويه دور السعودية البناء ،ماذا قدمت طهران لليمن غير الخراب والدمار والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وخبراء صناعة الالغام التي قتلت وشردت مئات الالف من بيوتهم وقراهم ومحافظاتهم،حتى الحيوانات لم تسلم من شرهم”.