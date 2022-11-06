كشف بنك التنمية الاجتماعية عن سبب توقف صرف قرض الأسرة والذي تبلغ قيمته 100 ألف ريال والذي يقدمه بدون فوائد، ضمن برامجه لمساعدة رب الأسرة.

وأوضح أنه ستتم إتاحة خدمة التقديم مجدداً في عام 2023 بعد إجراء تطوير وتحديث على سياسات وإجراءات المنتج” .