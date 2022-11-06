علق المواطن نبيل عبد الله على اتهامه بالتسبب في نشوب حريق محطة الوقود بالمدينة، بسبب إلقائه سيجارة كان يدخنها داخل المحطة.

وأكد نبيل صاحب مركبة اندلعت النار فيها عقب نزوله مباشرة داخل المحطة أنه “لم أدخن طول عمري وما قد مسكت سيجارة”.

وتابع نبيل عبد الله خلال ظهوره على برنامج الراصد أنه أثناء جلوسه في سيارته بمحطة الوقود، تطاير عليه البنزين من الناقلة، فقرر الخروج والابتعاد عنها، ثم اندلعت النيران.

وأضاف إنه أصيب بحروق في رجليه من الفخذ حتى أسفل قدميه ويده، لافتاً إلى أنه يتلقى العلاج حالياً داخل المستشفى.