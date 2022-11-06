تمكن الفريق الأول بنادي نيوكاسل من الفوز على فريق نادي ساوثهامبتون، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وحصد نيوكاسل أهدافه من خلال ميغيل الميرون الذي سجل هدفا في الشوط الأول، فيما سجل كل من كريس وود، وجوزيف ويلوك، وبروتو جیمارایش الأهداف الأخرى في الشوط الثاني، في حين سجل هدف ساوثهامبتون اللاعب رومات بیرود.

وبهذه النتيجة، وصل رصيد نيوكاسل إلى 27 نقطة بالمركز الثالث، بينما تجمد رصید ساوثهامبتون عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر، وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.