اقترح رئيس قسم التخطيط في جامعة الملك سعود د. وليد الزامل حلاً اعتبره من الحلول الخلاقة لتخفيف ازدحام الرياض.

وقال خلال لقائه في برنامج الراصد لو افترضنا إعادة جدولة للمقررات الدراسية عن بعد حتى لو يوم واحد في الأسبوع.

وأوضح أن هذا الحل سيقلص الازدحام المروري بنسبة تصل إلى 50٪؜ .