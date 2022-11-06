اقترح رئيس قسم التخطيط في جامعة الملك سعود د. وليد الزامل حلاً اعتبره من الحلول الخلاقة لتخفيف ازدحام الرياض.
وقال خلال لقائه في برنامج الراصد لو افترضنا إعادة جدولة للمقررات الدراسية عن بعد حتى لو يوم واحد في الأسبوع.
وأوضح أن هذا الحل سيقلص الازدحام المروري بنسبة تصل إلى 50٪ .
فيديو | "من الحلول الخلاقة لتخفيف ازدحام الرياض إعادة جدولة الدراسة عن بعد وسيقلص هذا الإجراء الازدحام المروري بنسبة تصل إلى 50٪"
– رئيس قسم التخطيط في جامعة الملك سعود د. وليد الزامل#الراصد pic.twitter.com/ogztSCd6Bm
— الراصد (@alraasd) November 6, 2022
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