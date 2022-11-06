طالب الأخصائي النفسي د. عبدالرحمن الخيران، اليوم الأحد، بتضمين الفحص النفسي وفحص المخدرات ضمن الفحوصات المطلوبة قبل الزواج.

وقال الخيران، خلال ظهوره في برنامج “يا هلا” أن تلك الفحوصات تساهم في إنجاح الزواج، لأن كثير من الأسر يخفون معاناة أبنائهم من أمراض نفسية ومشاكل صحية بسبب المخدرات.

وتابع أن بعد الزواج يتفاجأ الطرف الآخر بهذه الحالات، مشيراً إلى إنه ليس من العيب ذكرها لأنه بإمكان الجميع أن يتعالج من هذه الأمراض.