أكد المدير التنفيذي لمبادرة سلامة المركبات، ماجد الهزاني، أنه يستهدف ألا يتجاوز وقت انتظار المستفيد 15 دقيقة لإنهاء خدمة الفحص الدوري للمركبة.

وأضاف أنهم يستهدفون أن يكون وقت الانتظار من 10 إلى 15 دقيقة في حين يتم الفحص في غضون ربع ساعة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج يا “هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأشار إلى أن 70% من الوفيات في حوادث الطرق يكون أحد طرفي الحادث شاحنة، مضيفا أنه يمكن تقديم خدمة الفحص الدوري للمركبات المتنقلة إلى المناطق النائية، وكذلك إلى الشركات التي يكون لديها أسطول كبير من المركبات.

المدير التنفيذي لمبادرة سلامة المركبات: نستهدف ألا يتجاوز وقت انتظار المستفيد 15 دقيقة لإنهاء خدمة الفحص الدوري للمركبة@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/z5rhrrDh1g — روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 6, 2022

ماجد الهزاني (المدير التنفيذي لمبادرة سلامة المركبات): 70% من الوفيات في حوادث الطرق يكون أحد طرفي الحادث شاحنة @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2d5PiHQrKy — روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 6, 2022