أكدت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، عدم صخة ما تردد عن التخطيط لعملية إجلاء طارئة لسكان المدينة البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين نسمة، مؤكدة على أن الوضع في العاصمة “تحت السيطرة”.

وأوضح رومان تكاتشوك مدير الأمن في مجلس بلدية كييف إن السلطات تبذل كل ما في وسعها للحد من آثار الهجمات الروسية المستمرة على منشآت البنى التحتية الحيوية.

وقال مسؤولون بالعاصمة الأوكرانية في وقت سابق إنهم بدأوا التخطيط لإجلاء سكان المدينة في حالة انقطاع الكهرباء عنها بالكامل بسبب تضرر شبكة الكهرباء من الضربات الصاروخية الروسيةبحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز

ولفت مدير الأمن في بلدية كييف إلى أنه إذا استمرت روسيا في استهداف البنى التحتية، ستفقد المدينة نظام الكهرباء بالكامل.