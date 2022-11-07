تحدث لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، عن خسارة الاتحاد للقب دوري المحترفين، قائلا:”خسرنا الدوري بسبب توقف الدوري الذي أضاع مستوانا ثم خسارة الهلال”.
وأشار عبدالرزاق حمدالله:”في لقاء الطائي أنا ورومارينيو شاركنا ودرجة حرارتنا 41″، مبينا:” غياب كريم الأحمدي مؤثر”.
وحول شعوره بالجرح بطريقة إنهاء علاقتك مع النصر، قال حمدالله:” كنت مُخلص في أدائي وألعب لهم وأنا مصاب”.
وتابع:”لم يجرحني طريقة خروجي من النصر، ولازلت أتواصل مع الإدارات النصراوية”.
هل تشعر بالجرح بطريقة إنهاء علاقتك مع #النصر ؟
حمدالله: كنت مُخلص في أدائي وألعب لهم وأنا مصاب .. لم يجرحني طريقة خروجي من النصر .. لازلت أتواصل مع الإدارات النصراوية#أكشن_مع_وليد
يعرض على #Shahid
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 6, 2022
#حمدالله: خسرنا الدوري بسبب توقف الدوري الذي أضاع مستوانا ثم خسارة #الهلال .. في لقاء #الطائي أنا ورومارينيو شاركنا ودرجة حرارتنا 41 .. غياب كريم الأحمدي مؤثر#أكشن_مع_وليد
يعرض على #Shahid
بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrcVpW#MBCAction pic.twitter.com/590lA0tV0S
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 6, 2022
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