تحدث لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، عن خسارة الاتحاد للقب دوري المحترفين، قائلا:”خسرنا الدوري بسبب توقف الدوري الذي أضاع مستوانا ثم خسارة ‎الهلال”.

وأشار عبدالرزاق حمدالله:”في لقاء ‎الطائي أنا ورومارينيو شاركنا ودرجة حرارتنا 41″، مبينا:” غياب كريم الأحمدي مؤثر”.

وحول شعوره بالجرح بطريقة إنهاء علاقتك مع النصر، قال حمدالله:” كنت مُخلص في أدائي وألعب لهم وأنا مصاب”.

وتابع:”لم يجرحني طريقة خروجي من النصر، ولازلت أتواصل مع الإدارات النصراوية”.

هل تشعر بالجرح بطريقة إنهاء علاقتك مع #النصر ؟ حمدالله: كنت مُخلص في أدائي وألعب لهم وأنا مصاب .. لم يجرحني طريقة خروجي من النصر .. لازلت أتواصل مع الإدارات النصراوية#أكشن_مع_وليد

يعرض على #Shahid

بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrcVpW#MBCAction pic.twitter.com/HfgeswvLQu — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 6, 2022