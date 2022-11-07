أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مدى إمكانية إجراء تعديل على البيانات الخاصة بالعقد بعد إدخالها.

وقالت الشبكة، أنه لا يمكن بعد توثيق العقد على النظام إجراء أي تعديل عليه، مشيرةً إلى أنه لا يحق للمؤجر أيضاً التعديل على مبلغ الإيجار خلال فترة سريان العقد، أن أقل مدة مسموح بها للعقد هي 3 أشهر وأقصى مدة 30 سنة، مبينةً أن إنهاء العقد لا بد أن يكون بالموافقة بين الطرفين.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقته الشبكة من أحد المتابعين حول إمكانية إجراء تعديل على البيانات الخاصة بالعقد بعد إدخالها.