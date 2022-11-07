تحدثت الراقصة هندية، عن تفاصيل خلعها الححاب، قائلة:”أول يوم قلعت الحجاب بعد ١١ سنة كنت حاسة أني عريانة”.

وأوضحت الراقصة هندية: “لم اعتزال التمثيل لكني اعتزلت الرقص، ولم يرغمني أحد على الاعتزال.. أنا مستورة أوي مش محتاجة أدور على شغل، مشيرة إلى أنها اعتزلت مهنة الرقص نهائيًا بعد وفاة شقيقها.

وتابعت: بعد أسبوع أخويًا توفي وقُلت ربنا بعتلي إشارة ومن ساعتها مرجعتش للشغل تاني.

وحول اعتزالها التمثيل، أبانت: “أنا مش معتزلة التمثيل ولا حاجة، ولكن بعض المنتجين كانوا بيبعتوا ليا أدوار مش مناسبة، يعني لو مش هتضيف حاجة ليا أنا مش عايزاها، وأنا الحمد لله مستورة جدًا ومش محتاجة أدور على شغل من أجل إني أعيش”.