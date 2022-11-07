كشفت الهيئة الملكية عن توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال (برواتب تصل 6,750 ريال)، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الشهادة الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

وأشارت الهيئة الملكية إلى الوظائف التي تشمل

1- فني أجهزة سمعية وبصرية (جازان).

2- مشغل حاسب آلي (الجبيل).

3- ميكانيكي (الجبيل).

4- مهندس شبكات (الجبيل).

5- فني الدائرة التلفزيونية المغلقة (الجبيل).

6- فني تقنية المعلومات (الجبيل).

7- مهندس شراء وتوريد مواد، وقطع غيار (الجبيل).

8- فني دعم (الجبيل).

9- سائق معده – الشهادة الابتدائية – راتب يصل 6,750 ريال (الجبيل).

وتابعت أن التقديم الآن بدأ يوم الأحد بتاريخ 1444/04/12هـ الموافق 2022/11/06م.

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