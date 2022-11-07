تحدثت الفنانة عفاف شعيب، عن اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، قائلة إنها طلبت من الفنانة هالة فؤاد حضور جلسة دينية وذهبت معاها كذا مرة و من وقتها شعرت بالرغبة في ارتداء الحجاب والابتعاد عن التمثيل.

وأشارت عفاف شعيب:” سافرت مع امى إلى أمريكا حتي استطيع رعايتها، وبعد ما رجعت كان بيجيلى أدوار كثيرة”.

وتابعت:” الحاجة ياسمين الخيام حبيبة الكل ، قالت لى تعالى انا هاخدك لمولانا الشيخ الشعراوى و روحنا السيدة نفيسه و قولت له يا مولانا عاوزين مني أن أمثل بحجابى، فقال لى و ماله بس قولى كلمه طيبة وأنا شوفت دورك فى الشهد و الدموع وأنتى رابطة الطرحة على دماغك”.