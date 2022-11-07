ظهر معمم إيراني (الملا) في سوبر ماركت يقوم بسرقة بعض المنتجات ويضعها في جيبه مستغلا هيئته الدينية وملتحفا بالعباءة (البشت) الذي يرتديه قبل أن يغادر المحل دون أن يشتري إلا أن كاميرات المحل قامت بتصوير فعله المشين.

وكشف الفيديو، جانب من جوانب استغلال المعممين في نظام الملالي الدين للغش والتدليس على عامة الناس منذ أن انطقت ثورة الخميني قبل أكثر من ٤٣ عامًا عبر نشر أفكار متطرفة وهدامة دفع ثمنها شعب بأكمله طوال الأعوام الماضية وامتدت بأفكارها إلى دول مجاورة.

ومن الجدير بالذكر أنه دخلت الاحتجاجات في إيران أسبوعها الرابع بعد مقتل مهسا أميني، ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، قُتل 185 شخصا على الأقل حتى الآن على أيدي قوات الأمن، من بينهم 19 طفلا.