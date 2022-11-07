أكد المندوب الدائم لليمن لدى اليونسكو الدكتور محمد جميح أن فكرة ترميم قصر “سيئون” في حضرموت جاءت بعد إرسال المشرف على البرنامج السعودي لإعمار اليمن رابطا يتحدث عن الأضرار التي حدثت للقصر.

وقال جميح :” تم التوقيع قبل يومين على اتفاقية ترميم قصر سيئون وقبل فترة أرسل المشرف على البرنامج السعودي لإعمار اليمن رابطا تحدث فيه عن الأضرار التي لحقت بالقصر بسبب عوامل التعرية والمناخ وغيره ومن بعدها تم إنشاء خطة لإعادة ترميمه”.

وأضاف ” عملنا فيها مع منظمة اليونسكو بحيث تكون هذه الخطة ضمن المعمول بها بالمنظمة وبعد ذلك أرسلت للبرنامج السعودي وتوج هذا العمل أخيراً بالتوقيع على إعادة الترميم “.