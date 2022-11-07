أفادت مصادر صحفية بأن فريق النصر الأول لكرة القدم عاد لتدريباته خلال فترة توقف دورى روشن، بعد راحة 24 ساعة منحها الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق للاعبين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجهاز الفني بقيادة جارسيا قرر إقامة التدريبات على فترتين “صباحية ومسائية”، حيث امتدت الفترة الصباحية إلى 120 دقيقة انقسمت ما بين تمارين لياقة بدنية، وتمارين فى صالة الحديد.

كما تضمنت الفترة المسائية على تمارين لياقة بدنية وجرى، وبعد ذلك تم تقسيم الفريق إلى مجموعات صغيرة من أجل أداء بعض التدريبات الفنية والجمل التكتيكية.