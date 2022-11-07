أكد الناقد الرياضي فهد الروقي، أن أكبر مشاكل نادي الاتحاد هي الصراعات الداخلية، والحرب الإعلامية في المساحات.
وقال “الروقي” خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي:” أن الحرب الإعلامية يقودها رموز سواء في نادي الأهلي أو النصر أو الاتحاد”، لافتًا أنه يحق لكل شخص طرح رأيه.
وأضاف:” أن هناك اتحاديين زعلانين من تبرأة الاتحاد في قضية “حمدالله”، مُشيرًا إلى أن طروحاتهم الإعلامية تكشف ذلك.
فهد الروقي :
اتحاديين زعلانين من تبرأة #الاتحاد في قضية "حمدالله" !!
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@fahdalruqi pic.twitter.com/8QhWJZpCCc
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 6, 2022
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