أكد الناقد الرياضي فهد الروقي، أن أكبر مشاكل نادي الاتحاد هي الصراعات الداخلية، والحرب الإعلامية في المساحات.

وقال “الروقي” خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي:” أن الحرب الإعلامية يقودها رموز سواء في نادي الأهلي أو النصر أو الاتحاد”، لافتًا أنه يحق لكل شخص طرح رأيه.

وأضاف:” أن هناك اتحاديين زعلانين من تبرأة ⁧‫الاتحاد‬⁩ في قضية “حمدالله”، مُشيرًا إلى أن طروحاتهم الإعلامية تكشف ذلك.