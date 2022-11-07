أعلنت شركة أرامكو السعودية بدء التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني لعام 2023م، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت البرامج المتاحة :

1- برنامج التدريب الجامعي:

– الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير المطلوبة.

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:

– توفر أرامكو السعودية فرصاً تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الإدارة العامة. يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم اليوم الإثنين بتاريخ 1444/04/13هـ الموافق 2022/11/07م وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 1444/04/20هـ الموافق 2022/11/14م (الساعة الثالثة مساءً)، وذلك من خلال المواقع

1- برنامج التدريب الجامعي: هنا

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية: هنا