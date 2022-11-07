كشف غيورغي أبراموف، أخصائي الأمراض الجلدية والشعر، أسباب زيادة تساقط الشعر في الخريف، مؤكدًا أن أول الأسباب المحتملة لذلك هو زيادة الإصابة بالعدوى الفيروسية.

وأوضح أبراموف، أن أول الأسباب المحتملة هو الزيادة في الإصابة بالعدوى الفيروسية. على سبيل المثال، يمكن أن يكون تساقط الشعر نتيجة لفيروس كورونا الذي يعمل على إزالة الشعر من الرأس بدرجة أكبر بكثير من الأنفلونزا.

ويعد السبب الثاني، فهو مرض البريبري، والسبب الثالث الجفاف المفرط للشعر بعد العطلة في البلدان الحارة، مضيفًا أنهم بحاجة إلى العلاج ليس من الخارج، بل من الداخل. ويمكن البدء في تناول الفيتامينات للبشرة والشعر والأظافر.

وقال الطبيب: “إذا كنت تعاني من مرض فيروسي، فأنت بحاجة إلى التعافي وترتيب تلك الأنظمة التي قد تكون غير متوازنة أثناء المرض: الجهاز المناعي، الجهاز الهضمي”.