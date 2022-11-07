تحدث وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية وون هي ريونغ عن الشركات الكورية، مبيناً أنها ستساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال الوزير الكوري:” فضلاً عن الشركات الكبرى والشركات التكنولوجية المتطورة كل هذه الشركات ستشارك في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وستلعب الشركات الكورية دورا رئيسياً في تحقيق هذه الرؤية”.
فيديو | وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية وون هي ريونغ: الشركات الكورية ستساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030#الإخبارية pic.twitter.com/OStO0jYgRK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 6, 2022
الحمد لله , نقلة صناعية كبيرة