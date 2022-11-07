صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداد أوكرانيا لهجمات روسية جديدة على بنيتها التحتية.

وأشار زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي إلى إن أكثر من 4.5 مليون مستهلك أصبحوا بدون كهرباء بالفعل.

وأضاف “ندرك أيضا أن الدولة الإرهابية تركز قواتها ووسائلها لاحتمال تكرار الهجمات الشاملة على بنيتنا التحتية.. أولا وقبل كل شيء، الطاقة.. لهذا كانت روسيا بحاجة إلى صواريخ إيرانية. نحن نستعد للرد”.

فيما لفت سيرجي كوفالينكو، الرئيس التنفيذي لشركة ياسنو وهي مورد رئيسي للطاقة إلى العاصمة إلى أن البلاد تواجه عجزا بنسبة 32 % في إمدادات الكهرباء المتوقعة اليوم الاثنين.