بالصور.. لوسيد تعلن أسعار أرخص فئة في مجال موديل اير الكهربائي

كشفت لوسيد إير الكهربائية الجديدة عن تدشين الفئة الأساسية الجديدة لموديل اير باسم “اير بيور” في حدث خاص باستوديو بيفرلي هيلز التابع للشركة في منتصف نوفمبر، على أن يبدأ السعر الأمريكي لأرخص فئة من موديل اير من 89 ألف دولار – 332 ألف ريال.

وستتوفر فئة اير بيور الأساسية بسقف معدني ومحركين كهربائيين، واحد على كل محور، لتوفير نظام دفع كلي، مع قوة إجمالية 480 حصان ومدى صافي 653 كيلومتر للشحنة الواحدة.

وستبدأ أسعار فئة تورينج من 109 ألف دولار (407 ألف ريال)، أي قريبة من السعر الأساسي لتيسلا موديل اس (107 ألف دولار)، والسعر الأساسي لمرسيدس اي كيو اس الجديدة (105,500 دولار)، وتتميز فئة تورينج سقف زجاجي ومحركات بقوة 620 حصان.

والجدير بالذكر أن لوسيد ستكشف مواصفات ومعلومات جديدة عن الفئتين وعن الخطط المستقبلية للعلامة الأمريكية خلال الحفل القادم.