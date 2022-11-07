أقدم أحد مشرفي ميليشيا الحوثي الإرهابية على إلقاء امرأة سبعينية من أعلى سطح أحد المنازل في مديرية الجعفري بمحافظة ريمة بعد الاعتداء عليها.

واعتدى الإرهابي الحوثي عبدالله ناجي السبلي بوحشية على مسنة سبعينية ثم ألقى بها من فوق منزلها ما أدى إلى تكسير أضلاعها وأطرافها الأربعة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام السبلي بإطلاق النار على ابنة المسنة بسبب محاولتها إسعاف والدتها ، ما تسبب في إصابتها مباشرة.

ونقلت المسنة وابنتها إلى المستشفى وتأكد أن حالتهما حرجة، خاصة المسنة التي مازالت في غيبوبة حتى الآن، فيما أبانت مصادر أن المعتدي حاول السطو على أرض تابعة للسيدة العجوز بعدما حصلت على أحكام قضائية تؤيد ملكيتها لها، واعتدى عليها بعد رفضها منحه رشاوى لتركها.