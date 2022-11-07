أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أنه من حق الجماهير المطالبة بانضمام لاعبين، مبيناً أن القرار بيد رينارد.

وقال المسحل ‘” الجماهير من حقهم المطالبة بأسماء لاعبين وهذا حق مشروع للجميع ولكن المدرب هو أكثر شخص قريب من اللاعبين وقرار اختياره ٢٦ من أصل ٣٣ لاعب هو قرار صعب لكن بالنهاية هي كرة قدم”.

وأضاف ” اليوم انضم ناصر الدوسري وسلطان غنام يشاركون حاليا في المناورة وياسر الشهراني سيكون جاهزًا المباراة القادمة ونتمنى قبل 11 نوفمبر جاهزية جميع اللاعبين “.