تحدث لاعب النصر والمنتخب الوطني السابق، يوسف خميس عن مشكلة سلمان في اللعب.

وقال “خميس “خلال لقائه على برنامج المنتصف المُذاع على القناة الإخبارية :” أن سلمان الفرج يمشي بالكرة كثيرًا ويستحوذ عليها وهذه مشكلة”، لافتًا أنه دائمًا يكون عرضه للاحتكاك وهذا غير صحيح لكبر سنه وضعف تكوين جسده.

وأضاف:” أنه أصبح لاعب قابل للإصابة في أي شيء خاصة في مرحلة السن”، مُشيرًا إلى أنه يجب أن يستلم الكرة ووجه يكون نحو ملعب الخصم، ويتلاشى الاحتكاك حتى لا يُصاب.

وأكد خميس أنه عند الاستحواذ على الكرة تكون في حالة هجومية، بينما عندما تفقدها تكون في حالة دفاعية.

وتابع:” أن سلمان لم يعد لاعب خفيف يستطيع تلاشى الاصابات لذلك عليه أن يكون حريص ويحاول ألا يحتك حتى لا يُصاب.”