تنطلق اليوم الاثنين، النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبالشراكة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وبرعاية الأمير محمد بن سلمان، تنطلق فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالتزامن مع انعقاد قمة قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ «كوب 27» من الساعة 4:30 مساء وحتى 6:00 مساءً (+2 بتوقيت غرينيتش) وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم، بمن في ذلك رؤساء الدول والحكومات من مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول المشرق العربي، وأفريقيا، وأبرز الشركاء الأوروبيين، ومنهم المملكة المتحدة واليونان.

واستضاف الأمير محمد بن سلمان، النسخة الأولى من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض في شهر أكتوبر 2021، وأتاحت القمة إجراء أول حوار إقليمي من نوعه بشأن المناخ، حيث اتفق القادة المشاركون من أكثر من 20 دولة على ضرورة التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة تغير المناخ.