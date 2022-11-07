أوضحت تقارير صحافية، أن الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني طلب من اتحاد الكرة الانتظار حتى بعد كأس العالم ليقرر أي منتخب سيرسل للمشاركة في كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ25 المقررة في المحافظة العراقية البصرة.

وذكرت التقارير، أن رينارد لا يفكر على الإطلاق في إرسال التشكيلة الأساسية للبصرة بسبب ازدحام الروزنامة السعودية والآسيوية؛ حيث تنتظر اللاعبين مشاركات هامة على صعيد الدوري الذي لن يتوقف خلال منافسات خليجي 25.

وستكون الأندية بالمملكة متأهبة لكأس السوبر في يناير المقبل فضلا عن ترقب أندية الهلال والاتحاد والشباب والفيصلي للمشاركة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا التي ستنطلق في فبراير المقبل.

وأشارت التقارير، إلى أن رينارد سيرسل مجموعة من اللاعبين الاحتياطيين وكذلك أفضل اللاعبين الذين تجاوزتهم اختياراته في نهائيات كأس العالم 2022 لتكون البطولة الإقليمية فرصة لإثبات الجدارة وتقديم المستوى المطلوب بهدف تدعيم التشكيلة الأساسية الدولية التي ستكون أهم مسؤولياتها بعد كأس العالم خوض غمار منافسات كأس آسيا التي ستقام في قطر أواخر شهر يناير من عام 2024 المقبل.