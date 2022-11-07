قام الحكم “فاكوندا تيلو” بمنح 10 بطاقات حمراء، بعد معركة اندلعت خلال خسارة بوكا جونيور في نهائي كأس الأبطال الأرجنتيني، بهدفين لهدف أمام رايسينغ.

وحدث ذلك عندما اندلعت معركة بين لاعب بوكا جونيورز “سيباستيان فيلا”، و”يوهان كاربونيرو” لاعب رايسينغ كلوب.

ويُشار إلى المعركة بدأت بعدما طالب فريق بوكا بالحصول على ركلة جزاء في الوقت القاتل من المباراة، وذلك بعد أن ارتطمت الكرة بيد لاعب رايسينغ داخل منطقة الجزاء.

وقام الحكم بطرد كلًّا من “فيلا” و”كاربونيرو”؛ لكن الأمر لم ينته تمامًا عند تلك الحادثة؛ ففي الوقت الإضافي، سجل كارلوس ألكاراز هدف الفوز لرايسينغ برأسية خاطفة؛ مما أدى إلى اشتعال الأجواء في ملعب لا بيدريرا.

كما طرد “تيلو” 5 لاعبين من فريق بوكا، ولاعبين من رايسينغ؛ ليرتفع إجمالي مَن طردهم الحكم من فريق بوكا جونيورز إلى 7 مقابل 3 من رايسينغ.