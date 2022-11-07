اكتشفت أم شابة تدعى جوليانا برازيليرو، 25 سنة، حملها بطريقة لا تخطر على البال عندما شخص الأطباء إصابتها بالإمساك.

وأوضحت الأم، إنها كانت تعاني من آلام شديدة في المعدة، وعندما ذهبت الزوجة الشابة إلى أحد المستشفيات في مدينها ريو دي جانيرو البرازيلية، شخص الأطباء إصابتها بالإمساك على الأرجح وأعطولها أدوية ملينة.

وظلت الزوجة الشابة تعاني من الألم لثاني يوم بعد زيارة الطبيب حتى اقترحت عليها حماتها أن ترى طبيبا نسائيا في أسرع وقت ممكن، ليؤكد الطبيب أنها حامل في 40 أسبوعا وعلى وشك الولادة، وبالفعل لم تمر مدة قصيرة حتى أنجبت ابنها مارينا توستس.