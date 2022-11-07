ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمة من الجنسية الباكستانية تورطت بخطف طفلة من الجنسية البرماوية تبلغ 5 سنوات قرب الحرم المكي.

وأعربت والدة رتيل عن سعادتها، قائلة:” أنها تشعر بالراحة الآن بعد أن تم القبض على خاطفة ابنتها حتى لا تتكرر هذه المأساة مع عائلة أخرى.”

وأضافت:” أنها عاشت أياماً عصيبة وقلقًا وخوفًت عند اختفاء رتيل”، كما أنها أثنت على جهود رجال الأمن في القبض على الخاطفة.

يذكر أن شرطة منطقة مكة كانت كشفت، أمس الأحد، ملابسات اختفاء الطفلة، وقالت في بيان عبر حسابها في تويتر:” إنه تبين من إجراءات الاستدلال تورط مقيمة من الجنسية الباكستانية في اختفاء رتيل.”

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