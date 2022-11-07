تفكر هوندا في إعادة لوحة اسم Prelude ثانية في 2028 بمجموعة نقل كهربائية في عودة قوية وجديدة للسيارة الكوبيه الرياضية ذات البابين التي تم إيقاف إنتاجها في عام 2001.

وتشير شائعة متداولة بقوة في وسائل الإعلام اليابانية أن هوندا Prelude يمكن أن يكون EV وسيتم الكشف عنه رسميا في عام 2028، بينما في الواقع ، تم إثارة بعض التشويق حول هذا النموذج بالفعل في خارطة طريق Honda EV ، والتي تم الكشف عنها في أبريل الماضي.

وذكرت أن السيارتين الرياضيتين الكهربائيتين اللتين أثارتهما شركة هوندا في خارطة الطريق هما Prelude وخليفة أكيورا NSX، والأمر لم يكن مفاجءً بالكامل بالنسبة للجمهور، فمنذ وقت طويل وتتناقل وسائل الإعلان ومواقع التواصل شائعة عن عودة أكيورا NSX كنموذج كهربائي بالكامل ، حتى أن نائب رئيس Acura ومسؤول العلامة التجارية Jon Ikeda نفسه ألمح إلى ذلك في إشارة إلى نية الشركة إعادة إحيائها على غرار انتجرا.