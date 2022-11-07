أوضح الاستشاري النفسي وليد السحيباني، الأسباب النفسية والاجتماعية التي تُجبر الشخص على العُزلة والابتعاد عن الناس.

وقال ” السحيباني” خلال لقائه على برناج صباح السعودية”:” أن الأسباب التي تجعل الأشخاص يشعرون بالوحدة متعددة ومنها: العزلة لفترة محددة، والانقطاع عن الناس.”

وأضاف:” التعرض لمواقف مجهدة قد يكون أحد أسباب العزلة ومن ثم الشعور بالوحدة وتجنب التعامل مع الآخرين.”

وأكد السحيباني أن الشعور بالوحدة من الناحية النفسية هو شعور طبيعي ومن الممكن حدوثه من وقت لآخر، ولكن بدرجة معينة.