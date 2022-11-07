يحاول الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن يكتشف من الجمهوريين خططهم بشأن عزل الرئيس جو بايدن في حالة فوزهم في انتخابات الكونغرس.

وأفادت مصادر صحفية، بأن ترامب كان يسأل أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة عن “عدد المرات” التي يخطط الجمهوريون لعزل الرئيس جو بايدن، إذا سيطروا على مجلس النواب.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أسئلة ترامب كانت تخص الأعمال الملموسة ومواعيد العزل المحتملة، لافتة أن الرئيس السابق حاول أيضا معرفة عدد الجمهوريين الذين يؤيدون فكرة عزل بايدن.

ويرجع سبب أسئلة ترامب بهذا الخصوص إلى سجله الخاص المشكوك فيه”، لأنه أصبح الرئيس الأمريكي الوحيد الذي واجه محاولة عزله مرتين.

فيما يرى البعض أن كل المحاولات الفاشلة لعزل بايدن ستصبح “خريطة طريق” للتحقيقات المقبلة التي سيجريها الجمهوريون في سعيهم لتحويل الفترة الباقية من ولاية بايدن إلى “كابوس”.

والجدير بالذكر أن نتائج الاستطلاع الجديد للرأي العام أظهرت أن أكثر من ربع الأمريكيين يتوقعون عزل بايدن في حالة فوز الجمهوريين في انتخابات الكونغرس المقبلة.