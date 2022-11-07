أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمراً ديوانياً بإحالة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وأعضاء حكومته إلى التقاعد.

ويأتي ذلك ضمن السياقات القانونية المتبَعة عند حصول أي تغيير حكومي أو برلماني، على الرغم من وجود وزيرين ضمن المُحالين إلى التقاعد ممن جرت إعادة تعيينهما وهما وزير الخارجية فؤاد حسين الذي احتفظ بمنصبه، ووزير التخطيط السابق خالد بتال الذي أصبح وزيراً للصناعة في الحكومة الحالية.

يذكر أن مجلس النواب العراقي، صوت على اختيار عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، والذي بدوره كلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة.