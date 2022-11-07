أجاب الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، على استفسار حول إمكانية الصرف على أبناء الأخ من الزكاة.
وقال صاحب السؤال: “أخي مسجون وليس عنده مال وأقوم الآن بالصرف على عائلته، هل يجوز الصرف عليهم من الزكاة؟”.
وقال المطلق خلال برنامج فتاوى، إنه يجوز الإنفاق في تلك الحالة من الزكاة، مضيفا: “لأنك لن ترثه ولهذا يجوز أن تنفق عليهم من الزكاة”.
#فتاوى | أحدهم يقول: أخي مسجون وليس عنده مال وأقوم الآن بالصرف على عائلته، هل يجوز الصرف عليهم من الزكاة؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/U9RLv4rMeW
— قناة السعودية (@saudiatv) November 7, 2022
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