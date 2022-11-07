أجاب الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، على استفسار حول إمكانية الصرف على أبناء الأخ من الزكاة.

وقال صاحب السؤال: “أخي مسجون وليس عنده مال وأقوم الآن بالصرف على عائلته، هل يجوز الصرف عليهم من الزكاة؟”.

وقال المطلق خلال برنامج فتاوى، إنه يجوز الإنفاق في تلك الحالة من الزكاة، مضيفا: “لأنك لن ترثه ولهذا يجوز أن تنفق عليهم من الزكاة”.