أجريت اليوم قرعة ملحق الدور ثمن النهائي ببطولة الدوري الأوروبي (2022-2003).

وسيشهد الدور ثمن النهائي ببطولة الدوري الأوروبي عدة مواجهات على النحو التالي:

– برشلونة ضد مانشستريونايتد

– يوفنتوس ضد نانت

– سبورتنج لشبونة ضد ميتلاند

– سختار ضد رين

– أياكس ضد يونيون برلين

– ليفركوزن ضد موناكو

– اشبيلية ضد أيندهوفن

– سالزبورج ضد روما

يذكر أنه سيقام ذهاب مرحلة الملحق يوم 16 فبراير المقبل، في حين سيكون الإياب يوم 23 من نفس الشهر. بينما تقام قرعة ثمن النهائي يوم 24 فبراير، والذهاب يوم 9 مارس، والإياب يوم 16 من الشهر.