فجر يفغيني بريجوزين رجل الأعمال الروسي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، مفاجأة من العيار الثقيل.

وأقر مؤسس مجموعة “فاغنر” المقاتلة والشهير بـ “طباخ بوتين”، والذي اتهم سابقاً بأنه يدير مجموعة من الحسابات للتأثير على السياسة الأمريكية، بتدخله في الانتخابات، مؤكدا أنه سيواصل فعل ذلك في المستقبل.

ورغم نفيه للتورط في مسألة التأثير على الانتخابات الأمريكية في وقت سابق، قال طباخ بوتين:” لقد تدخلنا في الانتخابات الأمريكية، ونتدخل حالياً وسنواصل التدخل، بكل حرص، ودقة وعلى طريقتنا الخاصة، كما نتقن ذلك”.

ويخضع بريغوزين لعقوبات أمريكية وأوروبية، كما أنه متهم منذ سنوات عدة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية لاسيما الانتخابات الرئاسية عام 2016.