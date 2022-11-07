وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأثنين إلى مقر قمة المناخ في شرم الشيخ.

وألقى سمو ولي العهد كلمة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، قال فيها: “إن تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والمساهمات الفعالة من الدول الأعضاء”.

وأضاف سموه: “هذه المبادرة النوعية تأتي تزامناً مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية تغير المناخ كوب 27 “.

وتابع: “بالإضافة للجهود الإقليمية، تسعى المبادرة إلى دعم الجهود والتعاون في المنطقة لخفض الانبعاثات وإزالتها بأكثر من 670 مليون طن مكافيء ثاني أكسيد الكربون وهي الكمية التي تمثل الاسهامات الوطنية المحددة من جميع دول المنطقة”.