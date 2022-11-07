أكد استشاري أمراض الروماتيزم د. عبدالإله القويزاني أنه إذا لم يتم معالجة مرض الروماتويد في بدايته قد يسبب تشوهات في مفاصل الجسم .

وقال “القويزاني” خلال ظهوره في برنامج اليوم على قناة الإخبارية أن مرض التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي يستهدف بشكل أساسي مفاصل جسم الإنسان، خاصة مفاصل اليد والمرافق والأكواع والركب والقدمين.

وتابع أن الجهاز المناعي يهاجم هذه المفاصل ما يسبب ألام وعدم قدرة على ممارسة النشاطات اليومية ويسبب تيبس في الصباح وحرارة وتعب في الجسم ووهن.

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